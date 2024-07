Witziger Chat geleakt: Was geht denn da zwischen Ekat und "Let's Dance"-Comedian Tony Bauer?

Ekaterina Leonova (37) ist seit Jahren eines DER Gesichter der RTL-Tanzshow. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei der diesjährigen Staffel des beliebten RTL-Tanzformats konnte Comedian Tony Bauer (28) die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner witzigen und charmanten Art im Sturm erobern.

Und nicht nur die: Auch die anderen "Let's Dance"-Protagonisten haben einen echten Narren an dem 28-Jährigen gefressen, der in diesem Jahr auch erstmals in der Jury von "Das Supertalent" sitzen wird. Das zumindest deutet ein witziger Chatverlauf zwischen Tony und Ekat an, den die 37-Jährige am Sonntag in ihrer Instagram-Story geteilt hat.

Darin antwortet Tony seiner "Supertalent"-Jury-Kollegin zunächst auf eine Frage, die sie ihrer Community gestellt hatte - nämlich, ob der "Let's Dance"-Beauty auch eine Bob-Frisur stehen würde.

"Bob muss wieder her, du siehst unfassbar damit aus", meint Tony, der direkt in die Flirtoffensive geht: "Dann komme ich angeritten auf einem weißen Pferd und wir reiten in den Sonnenuntergang."