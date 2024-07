Ekel-Geständnis von Finch: "Gibt nicht jeder zu, aber jeder macht's"

Finch (34) hat sich in einem Video bei Instagram ausführlich über seine Gewohnheiten beim Urinieren geäußert. © Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

"Es wird nicht jeder zugeben, is' genau wie Popel fressen, aber jeder macht's", war sich der Rüpel-Rapper sicher.

Aber worum ging es eigentlich? Der 34-Jährige ließ sich bei der Social-Media-Plattform lang und breit und vollkommen ungeniert über seine Gewohnheiten beim Urinieren aus.

"Ich bin so faul, zum Pissen gehen auf Toilette, dass ich damals in meinem Kinderzimmer lieber vier Schritte nach links gegangen bin, an meine Palme, und hab in meine Palme reingepisst", gab er unverblümt zu. Seine Mutter sollte nämlich nicht mitbekommen, dass er noch wach war.

Dabei habe er aber so viel Wasser gelassen, dass "es unten übergelaufen ist". Darum habe es in seinem Zimmer nach eigener Aussage immer nach Bahnhofstoilette gerochen, sodass seine Mutter sich über den beißenden Geruch gewundert habe.

Irgendwann sei er dann auf die Idee gekommen, dass das an seiner Palme liegen müsse. Und richtig, "da hat es auch schon geschimmelt unten", stellte er fest.