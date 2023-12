Ekelhaft oder pure Hunde-Liebe? Bachelor-Girl teilt ungewöhnlichen Platz mit ihrem Dackel

Frankfurt am Main - Fällt das noch unter Hunde-Liebe oder geht das eindeutig zu weit? Diese Frage stellt sich berechtigterweise, wenn man sich anhört, welchen intimen Ort Ex-Bachelor-Girl Leyla Lahouar (27) mit ihrem vierbeinigen Familienzuwachs teilt.

Die TV-Bekanntheit Leyla Lahouar (27) und ihr Vierbeiner Alani sind seit Tag eins unzertrennlich. © Montage: Instagram/leylalahouar

Um welchen es sich dabei handelt, verriet die dunkelhaarige Schönheit der Bild-Zeitung im Interview. So sei ihr vier Monate alter Dackel Alani (Hawaiianisch für Orange) derart auf sein neues Frauchen fixiert, dass er ihr überall hin folge. Dabei mache er auch vor dem Besuch des stillen Örtchens seiner Besitzerin nicht Halt.

"Wir gehen also auf das gleiche Töpfchen", so die 27-Jährige. Was wohl selbst vielen Hundebesitzern zu weit gehen mag, hat aber natürlich auch bei Leyla seine Grenzen. Denn wenn die kleine Fellnase traurig vor seiner zweibeinigen Herzensdame sitzt, während diese ihr Geschäft erledigt, wird er lediglich zum Kuscheln hochgenommen.

Denn Pipi machen darf der Welpe natürlich nur im Freien - da ist selbst die übertolerante, liebende Neu-Hunde-Mama konsequent. Aber warum fiel die Wahl der Frankfurterin auf einen Hund - übrigens mit eigentlich weiblichem Namen - anstatt auf einen Mann?

"Ich hatte ja immer nur Hunde auf zwei Beinen. Jetzt auf vier. Das harmoniert besser", lautete ihre Knallhart-Abrechnung mit den Männern, die sie bislang hatte - und vielleicht sogar mit denjenigen, die sie nicht haben konnte.

Denn in der 13. "Bachelor"-Staffel war sie eine derjenigen, die bei Rosenkavalier David Jackson (33) abblitzte.