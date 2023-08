Lach-Verbot in eigenen vier Wänden: Bachelor-Girl in lächerlichem Nachbarschaftsstreit!

Frankfurt am Main - So kann man den Menschen auch ihre gute Laune versauen! Bachelor-Girl Leyla Lahour (27) ist bekannt für ihr positives Gemüt und ihr ansteckendes Lachen. Nun muss sie sich mit Letzterem aber wohl vorerst zurückhalten.

Leyla selbst ist regelrecht schockiert und will herausfinden, wer die vermeintlichen Spießer im Haus sind: "Ich habe alle Hausbewohner abgeklingelt, weil ich gerne wüsste, wen genau stört, dass ich lache. Ich habe Spaß am Leben und lache, was soll ich denn machen? Klar, mein Lachen ist laut, aber das, was mir unterstellt wird, stimmt nicht."

Nicht einmal zwei Monate wohnt die Realitydarstellerin nun in ihrer neuen Wohnungen und schon gibt es mächtig Ärger mit ihrer Nachbarschaft. "Letztens flatterte ein anonymer Zettel bei mir ein: Ich soll ab 22 Uhr keine Meetings mehr auf dem Balkon veranstalten. Meine Lache ist zu laut", wird die 27-Jährige in der "Bild" zitiert.

Nach ihrem Umzug in eine neue Wohnung muss sie sich nun mit wütenden Nachbarn herumschlagen. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Außerdem hätte sich ein weiterer Nachbar über ihre späten Telefonate beschwert und sie dazu aufgefordert, eine Tür zu ihrem Wohnzimmer einzuhängen. "Ich muss ja in meiner Wohnung wohnen. Und wenn die Wände dünn sind, kann ich nichts dafür", sieht Leyla keinen Grund für solch ein Vorgehen.

Und nur eine Woche darauf erhielt sie ihren Schilderungen sowie den Briefen zufolge die nächste anonyme Rüge: "Wieder Ruhe im Haus! Nach langen rücksichtslosen Balkontreffen und Telefon auf Balkon bis in die Nacht. Vorher war es in der Wohnanlage ruhig."

Es wird sogar damit gedroht, die Vermieter beziehungsweise die Hausverwaltung einzuschalten, sollte sich nichts an Leylas Verhalten ändern.

Sie zeigt sich empört: "Das geht zu weit. Ich war in letzter Zeit oft bei meiner Mutter. Es hat in Strömen geregnet, ich konnte gar nichts auf dem Balkon machen bei dem Wetter. Mir wurde auch an Tagen, an denen ich gar nicht in Frankfurt war, unterstellt, ich würde Partys feiern. Es wird sich ohne Grund beschwert."