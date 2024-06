Elaine Victoria räumt mit Gerüchten auf: Hat sie in ihrer Ehe alles freiwillig gemacht?

Hamburg - "Deutschlands schönste Kassiererin" Elaine Victoria (21) räumte jetzt auf Instagram mit einigen Gerüchten auf. Was haben ihre Instagram-Follower alles über sie gehört und was ist davon eigentlich wirklich wahr?

Elaine Victoria (21) lernt derzeit einen neuen Mann kennen. Ihre Ehe mit YouTuber Jamal Edin El-Bahri (25, "JamooTV") scheiterte. © Screenshot/Instagram/elaine.victoria

Das ein oder andere schon, wie die Influencerin in ihrer Story verriet. Unter anderem wandere sie aus, bestätigte sie kurz und knapp. Wohin die Reise geht, behielt sie allerdings für sich.



Im Sommer 2022 heiratete sie ihren damaligen Freund, den YouTuber Jamal Edin El-Bahri (25, "JamooTV"), in einer islamischen Zeremonie.

Sofort an die Öffentlichkeit ging das Paar mit der süßen Nachricht aber nicht. Aus gutem Grund, wie sie damals erklärte. Weil es "eine Sache zwischen uns und Allah" gewesen sei.

Für die Zeremonie sei sie sogar extra zum Islam konvertiert. Auf eine Frage in einem ihrer Posts, warum sie und nicht der 25-Jährige die Religion wechselte, reagierte der YouTuber statt der angesprochenen Influencerin: "Weil es nur eine wahre Religion gibt und außerdem war sie vorher nicht gläubig".

Dass sie in dieser Ehe wirklich alles freiwillig gemacht habe, sei aber eine Lüge, wie die 21-Jährige jetzt in ihrer Story aufklärte. Was genau sie nicht aus freien Stücken tat, darauf ging die Norddeutsche in ihrer Story nicht weiter ein.