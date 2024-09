Elaine Victoria will nicht mehr schweigen: "Musste meinen Mund halten"

Die Influencerin Elaine Victoria (21) meldete sich mit kryptischen Zeilen zu Wort. © Screenshot/Instagram/elaine.victoria (Bildmontage)

Offenbar findet im Leben der Hamburgerin aktuell erneut ein großer Umbruch statt. Bereits vor einigen Tagen hatte Elaine Victoria überraschend angekündigt, sich auf einen anstehenden Umzug konzentrieren zu wollen. Damit sei sie nun aber bald fertig, gab Elaine am Samstagabend in ihrer Instagram-Story ein Update.

Doch nicht nur das. Ihrer Community berichtete sie anschließend auch, dass sie zuletzt durch eine schwere Zeit gegangen sei."Ich habe die letzten Monate so viel ertragen müssen und es ist so viel im Hintergrund passiert, wovon ihr nichts wisst", erklärte sie.

Was genau passiert ist, dazu äußerte sie sich zwar nicht. Doch an einer Stelle wurde sie zumindest noch etwas deutlicher: "Menschen haben Situationen ausgenutzt und gedreht, um in der Opferrolle zu sitzen. Das ist jetzt vorbei", so Elaine. Und weiter schrieb sie: "Ich musste so lange meinen Mund halten, um einfach Frieden zu wahren und um mich selber und meine Karriere zu schützen."

Inzwischen sei sie aber an einem Punkt angekommen, an dem sie nicht mehr schweigen und stillstehen wolle. Ihre Grenze sei nun endgültig überschritten worden.