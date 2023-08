"Inas Nacht": Bestsellerautor verrät, warum ihm Bob Dylan stets weiterhilft

Hamburg - Ina Müller (58) begrüßt am Donnerstag bei " Inas Nacht " den Musiker und Bestsellerautor Sven Regener (62).

Ina Müller (58, rechts) und Sven Regener (62) haben sichtlich Spaß. © NDR / Morris Mac Matzen

Seinen Roman "Herr Lehmann" (2001), in dem es um den Fall er Berliner Mauer geht, verkaufte Regener in millionenfacher Auflage. Mit dem Drehbuch zum gleichnamigen Film räumte er den Deutschen Filmpreis in Gold ab. Es folgten zahlreiche weitere Romane der "Lehmann-Serie", die nicht weniger erfolgreich waren.

Doch auch der Bestsellerautor hat einmal klein angefangen. So erzählt er der quirligen Moderatorin bei einem Bier in der Kultkneipe von seinen früheren Jobs, wie zum Beispiel als Schreibkraft für die Annahme von Kleinanzeigen.

Bekannt geworden ist der gebürtige Bremer eigentlich durch die Rockband "Element of Crime", bei der er als Sänger auf der Bühne steht. Auch sein Leben auf Tour liefert somit reichlich Gesprächsstoff in der Late-Night-Show.

Zudem verrät der 62-Jährige der Talk-Queen mit der blonden Mähne, warum ihm der Singer-Songwriter Bob Dylan (82) im Leben stets weiterhilft.