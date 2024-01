Elena Carrière spricht über Erkrankung: "Hat mich komplett in Knie gezwungen"

Hamburg - Das Ex- GNTM -Model Elena Carrière (27) hatte in den vergangenen Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Elena Carrière (27) berichtete in einem Video von ihrer unschönen Erfahrung. © Screenshot/Instagram/elenacarriere (Bildmontage)

Zuerst wurde sie von einer intensiven Covid-Infektion umgeworfen, dann hatte sie ausgerechnet zu Weihnachten auch noch eine schwere Grippe.

Doch jetzt sprach sie noch über weitere Beschwerden, die sie in der Zeit zusätzlich belastet hatten. Denn zusätzlich zu ihren Corona-Beschwerden litt Elena plötzlich auch noch unter einer heftigen Panikattacke.

"Bitte unterschätzt den Scheiß nicht. Es hat mich komplett in die Knie gezwungen", berichtete sie jetzt in mehreren Instagram-Posts über die unschöne Erfahrung. Möglicherweise sei die Panik auch durch ihre Atemnot getriggert worden, unter der sie während ihrer Corona-Erkrankung sowieso schon gelitten hatte, mutmaßt die Hamburgerin.

"Wenn man sich eng fühlt im Brustkorb und sich alles zusammenzieht und man das Gefühl hat, man kann nicht richtig atmen", beschreibt sie, wie sich das Ganze für sich angefühlt hatte.

Vor zweieinhalb Jahren, also mitten im Corona-Lockdown, hatte Elena bereits eine erste Panikattacke erlebt. Auch damals hatte sie öffentlich darüber gesprochen und viel positives Feedback aus ihrer Community erhalten. Bei ihrer ersten Panikattacke habe sie sogar das Gefühl gehabt, sterben zu müssen. "Weil man weiß nicht, was im eigenen Körper passiert. Es kribbelt am ganzen Körper", so Elena weiter.

Genau deshalb wolle sie auch jetzt wieder öffentlich darüber sprechen – um andere aufzuklären.