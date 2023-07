Elena Carrière bestätigt Trennung von ihrem DJ: "Seit einem Jahr nicht mehr zusammen"

Scheint zumindest so, als ob die 26-Jährige glücklich sei.

Ob das Model nach der Trennung nun als Single durchs Leben geht? Unklar. Auf Nachfrage des "Berliner Kuriers" kicherte Elena nur in Richtung ihrer Freundin und druckste um eine Antwort herum.

Kennengelernt hätten sich die beiden in Berlin .

"Ja, ich bin verliebt!", erklärte Elena zu dieser Zeit. Und: "Wir sind aber erst relativ frisch zusammen. Mein Freund ist Isländer. Das kann man ja schon an den großen blauen Augen erkennen!"

Elena hat dem Laufsteg den Rücken zugekehrt. © Georg Wendt/dpa

Elena Carrière ist die Tochter des bekannten Schauspielers Mathieu Carrière (72) und dessen Ex-Frau Bettina Proske (62).

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde die heute 26-Jährige 2016 durch ihre Teilnahme an Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekannt, bei der sie den zweiten Platz belegte.

Inzwischen modelt Elena zwar noch, läuft aber nicht mehr über den Laufsteg, wie sie weiter im Gespräch mit der Zeitung erklärte.

"Es ist alles so sehr ernst und sehr kalt. Das ist gar nicht unbedingt negativ, sondern es ist halt ein Look. Aber es ist nicht mein Look!"

Zuletzt veröffentlichte sie ein veganes Kochbuch, in dem sie ihre besten Rezepte vorstellt und private Einblicke in ihren Alltag erlaubt, so ihr Verlag.

Elena steuert nach eigenen Angaben ihr Wissen über Ernährung und Gesundheit bei, das sie "in diesem Buch mit der chinesischen Medizin vereinen konnte."