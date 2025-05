Was ist los bei Samantha Abdul? Ex-"Bachelor"-Kandidatin gesteht: "Könnte gerade heulen"

Alles in Kürze

Von Selfcare keine Spur: Samantha Abdul (35) meldet sich mit emotionalen Worten. © Bildmontage: Instagram/samanthanaelj (Screenshot)

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Mutter eines siebenjährigen Sohnes plötzlich von ihrer verletzlichen Seite.

"Egal, wie kacke es manchmal läuft, ich bin immer ein Fan davon, auf Instagram immer gute Laune zu haben. Aber das kann ich jetzt gerade nicht", beginnt die Blondine das Video.

Die sonst so strahlende Ex-"Bachelor"-Kandidatin schlägt ernste Töne an - und spricht über die Schattenseiten ihres Alltags.

"Mein heutiger Tag macht mich richtig traurig", so die Influencerin weiter. "Denn ich habe heute Morgen noch gedacht, wie traurig das ist, dass ich wirklich keine Zeit habe, um mich zu kümmern", gesteht Samantha.

Besonders bitter: Obwohl sie selbst regelmäßig betont, wie wichtig Selfcare ist, muss sie nun einsehen, dass sie sich selbst vernachlässigt hat. Und das sogar im großen Stil: "Ich habe seit über 24 Stunden einfach vergessen zu essen", beichtet die junge Mutter.

"Ich hatte einfach keine Zeit dafür", so die Ex-Bachelor-Teilnehmerin weiter. Zwischen Kind, Terminen und Verpflichtungen bleibt offenbar kaum Raum für ihre eigenen Bedürfnisse.