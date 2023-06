Elliot Page offenbart: In diesem Alter wusste er schon, dass er ein Junge sein will

Los Angeles - Es war eine große Überwindung für Elliot Page (36), als er sich im Dezember 2020 in aller Öffentlichkeit als Transgender outete. Nun hat der "Juno"-Darsteller all seine Gedanken und Erfahrungen niedergeschrieben und als Buch am Dienstag veröffentlicht.

Elliot Page (36) outete sich im Dezember 2020 als Transgender. © Jordan Strauss/Invision/dpa

In "Page Boy" offenbart der Schauspieler seine intimsten Gedanken in Bezug auf seine Geschlechtsidentität, schreibt über seine innerlichen Kämpfe mit sich selbst und schildert eindrucksvoll schwierige Erfahrungen wie solche mit einem Stalker.

Bereits im Alter von vier Jahren bemerkte Page, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Als der Kanadier in die Schule ging, verstärkten sich diese Gefühle. "In erster Linie verstand ich, dass ich kein Mädchen war. Nicht in einem bewussten Sinn, sondern in einem reinen, unverfälschten Sinn", schreibt Page, der am 21. Februar 1987 geboren wurde.

So kam es, dass er sich unbewusst wie ein Junge verhielt und im Stehen urinierte, weil er es für natürlicher hielt. Im Alter von sechs Jahren fragte Page seine Mutter ganz unverblümt: "Kann ich ein Junge sein?"

Daraufhin antwortete diese: "Nein, mein Schatz, das kannst du nicht. Aber du kannst alles tun, was ein Junge tun kann."