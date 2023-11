Tod von Elmar Wepper: München-OB Reiter mit emotionalen Worten an Witwe Anita

München - Der beliebte TV-Star Elmar Wepper ("Der Kommissar", "Zwei Münchner in Hamburg") ist am Dienstagmorgen im Alter von 79 Jahren in München an Herzversagen gestorben. Dieter Reiter (65, SPD), Oberbürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt, sprach seiner Witwe Anita sein herzliches Beileid mit emotionalen Worten aus.