12. Kind! Elon Musk soll wieder Vater geworden sein

Weder Zilis noch der Tesla-Gründer selbst haben die Gerüchte um die Geburt bislang bestätigt. Obwohl Musk oft seine Gedanken ganz offen auf der Plattform X kommuniziert, hält er mit privaten Themen wie beispielsweise seiner Familie eher hinterm Berg. So wurde die Geburt seiner Zwillinge erst viel später öffentlich bekannt.

Das Paar durfte im November 2021 seine Zwillinge Strider und Azure auf der Welt willkommen heißen. Das Neugeborene wäre also das dritte gemeinsame Kind der beiden, für den Tech-Milliardär jedoch das zwölfte!

Wenn es nach dem in Südafrika geborenen Unternehmer geht, sei die Familienplanung auch nach Kind Nummer 12 noch nicht abgeschlossen. So lange er "in der Lage sei und ihnen ein guter Vater ist", wäre Musk offen für weitere Kinder.

Vergangenes Jahr forderte er laut Euronews auch die Industrieländer auf, mehr Nachwuchs in die Welt zu setzen.

Auf X stellte Musk immer wieder klar, wie wichtig Demografie sei: "Ich gebe mein Bestes, um die Unterbevölkerungskrise zu bekämpfen. Eine kollabierende Geburtenrate ist die bei Weitem größte Gefahr für die Zivilisation."