Teenager gegen Elon Musk: 14-Jähriger von Tesla auf Millionensumme verklagt!

Weil der Junge etliche Schlüsselanhänger mit dem Tesla-Logo in seinem 3-D-Drucker angefertigt und anschließend verkauft haben soll, hat er nun eine Klage des Automobilherstellers am Hals, wie "The Sun" am Dienstag berichtete.

Seine Urheberrechtsverletzung könnte ihm dabei teuer zu stehen, denn der Konzern des Multimilliardärs verlange nicht weniger als zwei Millionen Dollar (1,86 Millionen Euro) Schadensersatz.

Neben dem 14-Jährigen gehe Tesla derzeit auch gegen weitere Anbieter vor, die im Internet Produkte angeboten haben sollen, auf denen das Firmenlogo abgebildet gewesen sei.

Durch den Verkauf von T-Shirts, Sonnenbrillen oder eben Schlüsselanhängern erleide Tesla "irreparable Schäden", heißt es laut dem Bericht in der Anklage.