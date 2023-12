Ist das noch ein Auto? Darum kommt Elon Musks Cybertruck vorerst nicht nach Deutschland!

Austin (USA) - Ein Auto als Kampfansage. Kugelsicher, schneller als ein Porsche – und auch in naher Zukunft vermutlich nicht auf deutschen Straßen unterwegs. In den USA sind die ersten von Elon Musks (52) Cybertrucks verkauft worden.

Für 55 US-Dollar (51 Euro) wurden im Tesla-Shop Fenstersticker verkauft. Kleben diese auf der Scheibe, sieht diese exakt so demoliert aus wie in dem legendären Video. Die Sticker waren direkt ausverkauft.

"Aber die Kugel ging nicht durch", versuchte Musk damals die Situation zu retten. Vier Jahre später wurden nun die ersten Cybertrucks an Kunden ausgeliefert.

Ein legendärer Videoclip brachte den Cybertruck 2019 in aller Munde. Bei der Vorstellung seines ungewöhnlich geformten E-Autos behauptete der Milliardär, die Fenster seien unzerbrechlich. Als Beweis warf ein Tesla-Mitarbeiter eine schwere Kugel gegen die Scheibe – die sofort heftig demoliert war.

Mehr als drei Tonnen schwer, super schnell - und für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich: der neue Cybertruck. © Andrej Sokolow/dpa

Gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel bezweifelt Barend Wolf, Referatsleiter für Fahrzeugtechnik beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat, dass der Cypertruck überhaupt eine Zulassung bekommen wird.

"Unserer Einschätzung nach ist der Tesla Cybertruck in seiner jetzigen Form ohne größere Umbauten in Deutschland nicht zulassungsfähig." Im Falle eines Unfalls könnte die "unzerstörbare" Karosserie des Fahrzeugs hohen Schaden an anderen Verkehrsteilnehmern anrichten.

In den USA ist das gesetzlich kein Problem, wie Harvard-Verkehrsforscher David Zipper in einem Beitrag aufs Musks Plattform X (ehemals Twitter) anmerkte. "Ob Sie es glauben oder nicht, in den USA gibt es keine Fußgängerschutzvorschriften."

Ein weiteres Problem für deutsche Fans: Der Ladeanschluss des Elektroautos sei mit europäischen Ladegeräten nicht kompatibel, heißt in einem Bericht von Businnes Insider.