Elon Musk ändert Twitter-Symbol in Shiba-Inu-Meme "Doge"

San Francisco (USA) - Wer am gestrigen Dienstag oder heutigen Mittwoch aufmerksam auf Twitter unterwegs war, hat es vielleicht schon bemerkt: Das blaue Vögelchen in der linken Ecke der Website musste dem bekannten Shiba Inu Kabosu , besser bekannt als "Doge"-Meme-Hund, weichen. Doch warum?

Erlaubte sich Elon Musk (51) einen verspäteten Aprilscherz, in dem er das blaue Vögelchen mit Shiba Inu Kabosu ersetzte? © Carina Johansen / NTB / AFP

Auch der Lade-Screen von Twitter zeigt seit dem gestrigen Dienstag nicht mehr den blauen Vogel, sondern den berühmten japanischen Hund. Das berichtete das Magazin "Business Today".

Unternehmenschef Elon Musk (51) selbst gab zur Erklärung nur einen Tweet ab, der den Verlauf einer Unterhaltung mit dem User "Chairman" aus März 2022 zeigte, in dem dieser den Milliardär dazu aufforderte, das Twitter-Logo zu ändern.

"Kauf einfach Twitter", schrieb Chairman, "und ändere das Vogel-Logo in einen Doge."

Sichtlich angetan von der Idee antwortete Musk noch am selben Tag: "Das wäre sickkk" - wobei damit wohl nicht die deutsche Bedeutung "krank" gemeint ist, sondern eher die Verwendung in der Jugendsprache, welche etwa so viel wie "extrem gut" oder "großartig" meint.

Am 20. April ist der inoffizielle "Doge"-Tag, den Fans vor einigen Jahren ins Leben riefen. Für diesen war der Twitter-Chef allerdings ein wenig früh dran, weswegen davon ausgegangen wird, dass die Änderung des Twitter-Logos ein etwas verspäteter Aprilscherz sein sollte.