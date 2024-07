Ur-Oma liegt im Sterben: Schwere Anschuldigungen gegen Elon Musk

Elon Musk (53) steht mit der Familie seiner Ex auf Kriegsfuß. © Andreas Solaro/AFP

So zumindest, wenn man Sandy Garossino, der Mutter der Musikerin Grimes (36), mit der Musk drei Kinder hat, Glauben schenkt.

Diese veröffentlichte am Wochenende nämlich gleich mehrere Beiträge auf X, in denen sie schwere Vorwürfe gegen den Multimilliardär erhob.

"Lieber Elon, es war schön, dich am Vatertag zu sehen. Ich hoffe, du hast die Karte bekommen, die ich gemeinsam mit X [Elons Sohn, Anm. d. Red.] gebastelt habe. Er war so stolz darauf", schrieb Garossino zunächst noch recht versöhnlich, dann holte sie aus.

Der Grund, weswegen sie dieses Problem nun öffentlich auf der Social-Media-Plattform ansprechen möchte? Dies sei "der einzige Weg, wie ich dich erreichen kann". Autsch, das hat gesessen.

Doch dann legte Garossino erst richtig los: "Wie du weißt, befindet sich meine 93 Jahre alte Mutter in der Palliativpflege am Lebensende. Sie sehnt sich danach, Claires [der bürgerliche Name von Grimes, Anm. d. Red.] Kinder ein letztes Mal zu sehen und zu halten. Vor allem den Jüngsten, den sie noch nicht kennengelernt hat."

Die ältere Dame, die am Samstag Geburtstag hatte, hätte sich so darauf gefreut, diesen gemeinsam mit ihren Urenkelkindern X Æ A-Xii (4), Exa Dark Sideræl (2) und Techno Mechanicus (1) zu feiern. Als dies dann jedoch in letzter Minute abgesagt wurde, sei sie am Boden zerstört gewesen.