Elon Musk will in vier Jahren die ersten Siedler zum Mars schicken

Austin (USA) - US-Milliardär Elon Musk (53) will den Mars besiedeln, bevor der Erde die Ressourcen ausgehen. Die Flüge zum Roten Planeten will er dabei erschwinglich für jedermann gestalten.

Mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX will Elon Musk (53) bald bemannte Flüge zum Mars anbieten. © Sebastian Gollnow/dpa, Bill Ingalls/NASA/AP/dpa

"Wir wollen jeden, der ein Weltraumreisender sein will, befähigen, zum Mars zu reisen! Das heißt, du oder deine Familie oder Freunde - jeder, der von großen Abenteuern träumt", schrieb Musk auf der Plattform X.

Dies sei jedoch nur alle zwei Jahre möglich, wenn Erde und Mars in jeweils einer Linie stünden, ergänzte Musk. Die Entfernung von der Erde zum Mars schwankt erheblich, da beide Planeten eigene Umlaufbahnen um die Sonne haben.

Sein erklärtes Ziel: Schon in vier Jahren sollen die ersten Siedler in den Weltraum abheben und zum Roten Planeten aufbrechen. "Wenn wir auf Herausforderungen stoßen, werden die bemannten Missionen um weitere zwei Jahre verschoben", so Musk.

Gehe es nach der Vision des Tesla- und SpaceX-Gründers, werde es irgendwann Tausende "Starships" - übersetzt Sternenschiffe - geben, die zum Mars fliegen.