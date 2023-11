Elon Musks explodiertes "Starship": Panne auch vor dem zweiten Testflug

Der erste Testflug am 20. April auf dem SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas war allerdings spektakulär fehlgeschlagen.

Mitte April brach das "Starship" erstmals zu einem unbemannten Teststart auf - und explodierte vier Minuten später. © PATRICK T. FALLON/AFP

Die Starship geriet damals ins Trudeln, als mehrere Triebwerke ausfielen und die erste Stufe der Rakete sich nicht von der zweiten Stufe trennte. SpaceX ließ die Rakete daher vier Minuten nach ihrem Start in der Luft detonieren.

Sie ging in einem Feuerball auf, dessen Aschewolke bis in eine mehrere Kilometer entfernte Stadt geweht wurde. Die Wucht der Raketenantriebe ließ Betonbrocken durch die Luft fliegen, in einem Park in der Umgebung brach ein Feuer aus.

SpaceX musste in der Folge diverse Überarbeitungen vornehmen. Am Mittwoch gab die FAA SpaceX grünes Licht für einen zweiten Startversuch. Das Unternehmen habe nun "alle erforderlichen Kriterien erfüllt, insbesondere in Bezug auf Sicherheit, Umwelt und finanzielle Verantwortung", erklärte die US-Luftfahrtbehörde.

Umweltschützer lehnen den zweiten Startversuch dennoch ab. "Wir fürchten, dass der zweite Start einmal mehr bedeutende Umweltschäden verursacht", sagte Jared Margolis, Anwalt der Umwelorganisation Center for Biological Diversity, der Nachrichtenagentur AFP.

Wegen des ersten Starship-Startversuchs läuft eine Klage gegen die FAA. Mehrere Umweltorganisationen werfen der Behörde vor, die von der neuen Riesen-Rakete ausgehenden Umweltrisiken nicht richtig eingeschätzt zu haben.