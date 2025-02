"Es wird wie ein Wurmloch sein": Elon Musk plant nächstes Mega-Projekt

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - US-Milliardär Elon Musk (53) hat angekündigt, ein unterirdisches Tunnelnetz in der Millionenstadt Dubai zu bauen, um die verstopften Straßen der Metropole zu entlasten.

US-Milliardär Elon Musk (53) plant sein nächstes Großprojekt. Nicht in den USA, sondern in Dubai. © Alex Brandon/AP/dpa

"Es wird wie ein Wurmloch sein - man kommt aus einem Teil der Stadt - und boom - schon ist man in einem anderen Teil", sagte der reichste Mensch der Welt während einer Videoschalte auf dem World Governments Summit in Dubai. Ein ähnliches System gibt es bereits in der US-Stadt Las Vegas.

Umgesetzt werden soll das Projekt von Musks Firma The Boring Company gemeinsam mit den Behörden in Dubai.

Das Tunnelsystem soll die "am dichtesten besiedelten Gebiete" der Stadt abdecken, damit Menschen nahtlos von einem Ort zum anderen gelangen können, erklärte der Minister für Künstliche Intelligenz der Vereinigten Arabischen Emirate, Omar Al Olama (34), der das Vorhaben gemeinsam mit Musk vorstellte. Einzelheiten nannten beide nicht.

Trotz eines riesigen Autobahnnetzes kommt es in Dubai immer wieder zu Staus. Die Stadt wächst schnell und zählt rund 3,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.