Hollywood-Regisseur beschuldigt Elon Musk: Hat Tesla bei diesem Film geklaut?

"Hey Elon, kann ich bitte meine Designs zurückhaben?", schrieb der Kopf hinter dem Filmklassiker "I, Robot" (2004) am Sonntag auf X.

In seinem Beitrag spielte Proyas darauf an, dass der Tesla-Chef seine jüngst vorgestellten Produkte optisch von seinem Film abgekupfert haben soll. Dafür stellte er Szenen aus dem Film und Tesla-Produkte gegenüber.

In der vergangenen Woche hatte Autobauer Tesla unter anderem die Fahrzeugmodelle "Robotaxi" und "Robovan" vorgestellt. Auch die KI-Roboter namens "Optimus" sorgten jüngst für Aufsehen.

Alle Innovationen weisen sicherlich eine gewisse Ähnlichkeit zu den Vorbildern aus dem Science-Fiction-Klassiker von 2004 auf, in dem Hauptdarsteller Will Smith in einer futuristischen Welt voller intelligenter Roboter einem ominösen Mordfall auf den Grund geht.

Ob man sich bei Tesla tatsächlich an der filmischen Vorlage bedient hat, ist dennoch fraglich.