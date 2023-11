San Francisco - "ChatGPT" und "Google Bard" bekommen Konkurrenz von Elon Musk (52). Der Multimilliardär veröffentlichte mit seinem Unternehmen "xAI" am Wochenende den KI-Chatbot "Grok".

Elon Musk und seine Firma "xAI" haben eine neue KI namens "Grok" entwickelt. (Archivbild) © Kirsty Wigglesworth/PA Wire/dpa

Die Künstliche Intelligenz "Grok" wurde so entwickelt, dass sie "fast alle Fragen" beantworten könne und gleichzeitig auch vorschlägt, welche Fragen man stellen sollte, heißt es in der Mitteilung von "xAI" am Samstag.

Als grundlegenden Unterschied zur Konkurrenz verfüge "Grok" durch die Anbindung an das soziale Netzwerk "X" über "Echtzeit-Wissen".

Ebenso werben die Entwickler damit, dass ihr Chatbot auch "pikante Fragen" beantworte und dabei auf Humor und Sarkasmus setze. Ganz in diesem Sinne schrieb Musk dazu in einem Beitrag auf "X": "Ich habe keine Ahnung, wer es auf diese Weise gelenkt haben könnte."

Zur Veranschaulichung zeigte Musk dazu, was genau er unter "ein bisschen Humor" versteht. So beantwortet "Grok" die Anfrage, wie man denn Kokain herstelle, unter anderem damit, dass man hoffen solle, sich nicht selbst in die Luft zu jagen oder verhaftet zu werden.