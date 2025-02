Sorgerechtsstreit: Angebliche Kindsmutter zieht gegen Elon Musk vor Gericht!

New York (USA) - Autorin Ashley St. Clair (26) behauptet, Elon Musk (53) sei der Vater ihres Kindes - jetzt geht sie gegen den Tesla-Chef vor!

Nun reichte die Autorin am Freitag beim Obersten Gerichtshof des Staates New York Klage auf das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn ein, wie People berichtet.

Ashley St. Clair sorgte am 15. Februar für Aufsehen, als sie auf der Plattform X verkündete, fünf Monate zuvor ein Baby von Elon Musk zur Welt gebracht zu haben.

Elon Musk (53) hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. © Alex Brandon/AP/dpa

Der Junge, der im September 2024 geboren wurde, soll laut Ashley "keine Beziehung zu seinem Vater" haben.

So soll Musk weder bei der Geburt dabei gewesen sein noch sich in irgendeiner Weise an der Erziehung beteiligt haben. Stattdessen soll der SpaceX-Gründer sein angeblich 13. Kind nur dreimal gesehen haben.

In ihrer Klage fordert Ashley neben der Klärung der Vaterschaft auch Unterhalt für ihren Sohn. Bislang hat sich Elon noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.