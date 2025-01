"Werden böse Überraschung erleben": Welche Prozentzahl die AfD durch Elon Musk erreichen könnte

Elon Musk (53) ist zuletzt mit AfD-Wahlwerbung bei einem Nachrichten-Medium aufgefallen. Ein Ex-Vertrauter befürchtet, dass dies erst der Anfang war. © Alex Brandon/AP

Über "LinkedIn" veröffentlichte der Unternehmer und Gründer Philipp Schröder ein derzeit viel beachtetes Statement. Direkt in der Einleitung schreibt er: "Es gibt eine Grundregel mit Blick auf Elon: Wette niemals gegen ihn!"

Wenn er etwas tue, dann aus fundamentaler Überzeugung und unbegrenztem Willen - getreu dem Motto "Whatever it takes" (übersetzt: "Koste es, was es wolle").

Zuletzt hatte Musk bereits für die AfD geworben. Die Befürchtung Schröders: "Sollte [Elon] gemeinsam mit Trump hinter die AfD treten und zwar mit dem Mitteln der USA samt Außenministerium in Kombination mit X/Twitter und der Unterstützung von Springer/Döpfner - dann stehen uns zwischen dem 20. Januar und dem 23. Februar heiße Tage ins Haus."

Ziel seien die dauerhaften Nichtwähler auf Social Media. "Sollte [Elon] jetzt also ernsthaft in den Wahlkampf - inklusive Campaig[n}ing [Kampagne] in Deutschland - eingreifen, wird das meines Erachtens dazu führen, dass die AfD stärkste Kraft wird am 23. Februar mit 30 Prozent und mehr", so der Ex-Mitarbeiter. In Umfragen steht die Alternative aktuell bei 20 Prozent.