AfD-Wahlwerbung: Elon Musk sorgt für Aufregung!

Berlin - Ein Kommentar von Multimilliardär Elon Musk (53) in der "Welt am Sonntag" hat die deutsche Medien- und Politiklandschaft in Schnappatmung versetzt.

Elon Musk (53) hat mit einem Gastkommentar in der "Welt am Sonntag" für Aufregung gesorgt. (Archivbild) © Evan Vucci/AP/dpa

"Die Alternative für Deutschland (AfD) ist der letzte Funke Hoffnung für dieses Land", schrieb Musk in seinem Gastbeitrag. Kurz darauf reichte bereits die Chefin des Meinungsressorts von Welt, Eva Marie Kogel, ihre Kündigung ein.

Zwar wurde in dem Sonntagsblatt direkt neben Musks Beitrag ein weiterer Kommentar abgedruckt, in dem der angehende Welt-Chefredakteur Jan Philipp Burgard zu erklären versuchte, warum der Tesla-Chef "fatal falsch" liegen würde, doch das änderte nichts an den darauf folgenden Vorwürfen.

CDU-Chef Friedrich Merz (69) bezeichnete Musks "Wahlaufruf" in einem Beitrag auf X als "übergriffig und anmaßend". Der SPD-Vorstand schrieb in einem Beitrag, ebenfalls via X: "Wer sagt, die AfD sei die einzige Rettung für Deutschland, der redet Unsinn und Murks."

Die Welt-Autorin Franziska Zimmer veröffentlichte am Sonntag ebenfalls einen Meinungsbeitrag und schrieb, dass sie den Beitrag von Musk nicht gedruckt hätte: "Er benutzt WELT als Absender und führt damit alle Journalisten, über die er sich täglich lustig macht, vor: die Legacy-Media, die springt, wenn der reichste Mann der Welt das will."

Anderes Bild bei der AfD: Parteichefin Alice Weidel (45) teilte auf ihrem X-Profil fröhlich die Zitate ihres Fürsprechers. Doch was genau hat Musk überhaupt geschrieben?