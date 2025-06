Musk enthüllt: Trump steht in Epstein-Akten, US-Präsident holt zu Gegenschlag aus

USA - Es ist das Ende einer XXL-Freundschaft: Monatelang waren Elon Musk (53) und Donald Trump (78) im Kampf für "America First" vereint. Doch nun liefern sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht ungeahnten Ausmaßes.

Alles in Kürze

Hier war die Stimmung bereits angespannt: Elon Musk (53) und Donald Trump (78) bei Musks Verabschiedung aus dem Weißen Haus Ende Mai. © Evan Vucci/AP/dpa

Auf X schickte Musk eine klare Breitseite in Richtung des US-Präsidenten. "Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren! So viel Undankbarkeit", schrieb der reichste Mann der Welt.

Trump wollte das nicht auf sich sitzen lassen und antwortete in einem TV-Auftritt am Rande des Treffens mit Friedrich Merz: "Ich bin sehr enttäuscht. Elon kannte jedes Detail des Gesetzes!"

Daraufhin konterte Musk, das Gesetz sei "mitten in der Nacht durchgepeitscht worden". Niemand habe es lesen können - auch er selbst nicht. Musk sei "völlig verrückt geworden", hieß es als Reaktion von Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Der Tesla-Chef schien so wütend zu sein, dass er wenig später auf X gleich die nächste Bombe platzen ließ und behauptete, Trumps Name finde sich in den Unterlagen zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66).

"Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden", ergänzte Musk.