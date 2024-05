Sechs Jahre nach Avicii-Tod: Ex-Freundin stirbt mit 34 Jahren

Emily Goldberg und Avicii waren zwei Jahre ein Paar. © Montage: Screenshot/Instagram/emilygoldberg89

Laut einer Todesanzeige auf "Dignity Memorial" sei die junge Frau bereits am 3. April an einer Lungenembolie in La Jolla (US-Bundesstaat Kalifornien) gestorben.

Sie hinterlasse ihre Eltern Julie und Sam Goldberg sowie ihren Bruder Aaron.

In ihrem letzten Instagram-Beitrag, den sie bereits am 24. Mai 2023 veröffentlichte, schrieb sie, dass sie an Krebs erkrankte, mittlerweile aber gesund sei.

Die 34-Jährige war die Ex-Freundin von Avicii (bürgerlich Tim Bergling). Der Musiker nahm sich am 20. April 2018 im Oman das Leben.

Die beiden waren zwischen 2011 und 2013 ein Paar. Nach seinem Tod postete sie immer wieder Fotos mit ihrem Ex-Freund, um an die gemeinsame Zeit zu erinnern.