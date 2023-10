Emily Ratajkowski lässt die Hüllen fallen: Ihre Fans reagieren enttäuscht

Mit diesen Bildern sorgte Emily Ratajkowski (32) für die ein oder andere Schnappatmung. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/emrata (2)

Auf der Social-Media-Plattform hatte sie am gestrigen Freitag nämlich eine Bilderreihe geteilt, in der sie nicht nur auf verschiedensten Selfies verführerisch in die Kamera blickt und auf ihrem Bett in Crop-Top und Jogginghose posiert.

Auf zwei der insgesamt acht Fotos lässt das US-Model zudem jegliche Hüllen fallen und rekelt sich zwischen ihren weißen Laken.

Ihre intimsten Stellen werden dabei lediglich von ihrer Decke umhüllt, ihr Blick liegt auf der Linse, während ihr einige Sonnenstrahlen übers Gesicht tanzen.

"Arbeit von Zuhause aus", betitelte sie den Beitrag, der innerhalb von noch einmal 24 Stunden bereits mehr als 800.000 Mal mit einem Like versehen wurde.

Doch während ein Großteil ihrer Fans die Kommentarspalte darunter mit Flammen- und Herzchen-Emojis füllte, fanden sich zwischen ihnen immer wieder einige kritische Worte an die junge Mutter gerichtet.