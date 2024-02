Emily Ratajkowski zeigt pralle Kurven und nimmt Fans mit unter die Dusche

Für Emily Ratajkowski läuft es momentan wie geschmiert, denn sie wurde als Hauptdarstellerin in Lena Dunhams (37) kommender Romantik-Comedy-Serie "Too Much" bestätigt. Sie wird Polly spielen, die Ex-Freundin des männlichen Hauptdarstellers, an der Seite der zweiten Hauptdarstellerin Jessica, gespielt von Megan Stalter (33).

Die Serie soll auf Netflix ausgestrahlt werden und begleitet ein New Yorker Mädchen mit gebrochenem Herzen, das nach London reist, um auf der anderen Seite des Atlantiks eine neue Liebe zu finden.

Für Emily ist es nicht das erste Mal, dass sie in die Schauspielerei eintaucht, denn sie hat bereits in allen möglichen Filmen mitgespielt, etwa im Thriller "Gone Girl" oder in der Komödie "I Feel Pretty".