Ihre Mutter starb qualvoll: Katerina Jacob hat "allergrößten Respekt für die Kessler-Zwillinge"

München - Nach dem assistierten Suizid der Kessler-Zwillinge (†89) hat Schauspielerin Katerina Jacob (67) eine Mitgliedschaft bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) beantragt.

Katerina Jacob (67) begleitete den Leidensweg ihrer Mutter bis zum Ende. © Marcus Brandt/dpa

Das verriet die 67-Jährige der "AZ". "Meine Mutter hatte die Anmeldung bei der DGHS verpasst – leider", sagte Jacob. "So blieb ihr nur Sterbefasten."

Ihre Mutter, die Schauspielerin Ellen Schwiers (†88), hatte im letzten Abschnitt ihres Lebens starke Schmerzen. Tochter Katerina Jacob schmuggelte sogar Cannabis-Tropfen aus Kanada, um diese zu lindern.

Am Montag entschieden sich Alice und Ellen Kessler im Münchner Vorort Grünwald für den Tod - ein Arzt der DGHS legte ihnen laut "AZ" einen Zugang. Anschließend spritzten sich die Zwillinge demnach selbst ein hoch dosiertes Narkosemittel.

"Meinen allergrößten Respekt für die Kessler-Zwillinge", sagte Jacob zu der Entscheidung.