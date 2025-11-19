 1.649

Ihre Mutter starb qualvoll: Katerina Jacob hat "allergrößten Respekt für die Kessler-Zwillinge"

Katerina Jacob hat Respekt vor der Entscheidung der Kessler-Zwillinge. Vor allem nach dem langen Leidensweg ihrer Mutter Ellen Schwiers.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Nach dem assistierten Suizid der Kessler-Zwillinge (†89) hat Schauspielerin Katerina Jacob (67) eine Mitgliedschaft bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) beantragt.

Katerina Jacob (67) begleitete den Leidensweg ihrer Mutter bis zum Ende.  © Marcus Brandt/dpa

Das verriet die 67-Jährige der "AZ". "Meine Mutter hatte die Anmeldung bei der DGHS verpasst – leider", sagte Jacob. "So blieb ihr nur Sterbefasten."

Ihre Mutter, die Schauspielerin Ellen Schwiers (†88), hatte im letzten Abschnitt ihres Lebens starke Schmerzen. Tochter Katerina Jacob schmuggelte sogar Cannabis-Tropfen aus Kanada, um diese zu lindern.

Am Montag entschieden sich Alice und Ellen Kessler im Münchner Vorort Grünwald für den Tod - ein Arzt der DGHS legte ihnen laut "AZ" einen Zugang. Anschließend spritzten sich die Zwillinge demnach selbst ein hoch dosiertes Narkosemittel.

"Meinen allergrößten Respekt für die Kessler-Zwillinge", sagte Jacob zu der Entscheidung.

Die Kessler-Zwillinge Alice (l.) und Ellen starben am Montag im Alter von 89 Jahren in Grünwald.  © Lennart Preiss/dpa

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

