Ihre Mutter starb qualvoll: Katerina Jacob hat "allergrößten Respekt für die Kessler-Zwillinge"
München - Nach dem assistierten Suizid der Kessler-Zwillinge (†89) hat Schauspielerin Katerina Jacob (67) eine Mitgliedschaft bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) beantragt.
Das verriet die 67-Jährige der "AZ". "Meine Mutter hatte die Anmeldung bei der DGHS verpasst – leider", sagte Jacob. "So blieb ihr nur Sterbefasten."
Ihre Mutter, die Schauspielerin Ellen Schwiers (†88), hatte im letzten Abschnitt ihres Lebens starke Schmerzen. Tochter Katerina Jacob schmuggelte sogar Cannabis-Tropfen aus Kanada, um diese zu lindern.
Am Montag entschieden sich Alice und Ellen Kessler im Münchner Vorort Grünwald für den Tod - ein Arzt der DGHS legte ihnen laut "AZ" einen Zugang. Anschließend spritzten sich die Zwillinge demnach selbst ein hoch dosiertes Narkosemittel.
"Meinen allergrößten Respekt für die Kessler-Zwillinge", sagte Jacob zu der Entscheidung.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa