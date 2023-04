Emmy Russ ätzt gegen "Kampf der Realitystars"-Kandidatin: "Echt hinterhältig"

Hamburg/Madrid - Am vergangenen Mittwoch startete die neue, bereits Anfang des Jahres abgedrehte Staffel " Kampf der Realiystars " auf RTLZWEI - mit dabei ist auch TV-Sternchen Emmy Russ (23).

Emmy Russ (23) hat in ihrer Instagram-Story scharf gegen eine "Kampf der Realitystars"-Konkurrentin geschossen. © Instagram/emmyruss

Die gebürtige Hamburgerin kämpft mit 22 anderen Kandidaten in Thailand um die Siegprämie von 50.000 Euro. Die Blondine ist allerdings nicht von Anfang an dabei, sondern wird erst in einer der späteren Folgen zur Gruppe stoßen.

Apropos "Gruppe": Eine interne Chat-Gruppe der Kandidaten, zu der Emmy nicht eingeladen wurde, brachte die Wahl-Spanierin nun gehörig auf die Palme!

Doch der Reihe nach: Am Donnerstagabend meldete sich die 23-Jährige zunächst aus ihrer Madrider Wohnung, präsentierte sich in einem langen, sexy Abendkleid in ihrer Instagram-Story.

"Das ist mein Outfit für heute Abend, ich gehe schick essen", erklärte die Schönheit, ehe sie direkt auf ihre klar zu sehenden Nippel zu sprechen kam.

"Diese beiden Freunde habe ich versucht mit Klebestreifen abzudecken, das hat aber nicht so gut geklappt. Aber das juckt mich nicht, ich sehe einfach so geil aus."

Typisch Emmy - aber schon im nächsten Story-Slide war es mit der guten Laune der Halb-Russin dahin. So meldete sie sich, dieses Mal aus einem Auto, mit folgenden Worten: "Ich erzähle euch mal eben eine Story, die ich echt hinterhältig finde."