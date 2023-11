Emmy Russ mit krasser Story: Mutter ließ sie ohne Papiere in Spanien zurück

Hamburg/Erzberg (Österreich) - Emmy Russ (24) so emotional wie nie?! Die sonst so eiskalte und herzlose Blondine sorgt mit ihrer Beichte bei "Das große Promi-Büßen" für eine große Überraschung.

Emmy Russ (24) erklärt ihr Verhalten bei "Das große Promi-Büßen". © ProSieben/Nikola Milatovic

Moderatorin Olivia Jones (54) empfängt die Hamburgerin am Donnerstagabend zur "Runde der Schande". Eine Schande ist tatsächlich, wie sich Emmy in ihren zahlreichen TV-Shows präsentierte, bei "Beauty & The Nerd" handgreiflich gegen Kim Schiele (22) wurde und auch verbal alles raushaute, was es an Schimpfwörtern so gibt.

Diese Terrorzicken-Fassade findet die Dragqueen "langsam auserzählt". Doch die 24-Jährige erklärt sich.

Mit 15 Jahren habe ihr Papa die Familie verlassen, woraufhin ihre Mutter mit ihr nach Spanien zieht und sie aus ihrem gewohnten deutschen Umfeld nimmt.

In dem südeuropäischen Land kommt es ihr zufolge immer wieder zu Streitereien zwischen Tochter und Mama. "Eines Tages kam ich nach Hause, und die ganze Wohnung war leergeräumt - inklusive meiner Ausweisdokumente."

Per Live-Standort sieht die damals 17-Jährige, dass das Handy ihrer Mutter zuletzt am Flughafen Alicante war. Emmy weiß: Sie ist abgehauen. Und hat die Minderjährige zurückgelassen.