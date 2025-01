Emmy Russ spricht über wahres Alter: "Wieder ganz fragwürdig"

Emmy Russ (25) ist bereits seit einigen Jahren im TV-Geschäft. © Screenshot/Instagram/emmy.russ (Bildmontage)

Auch die Frage nach ihrem tatsächlichen Alter ist mal wieder Teil der Diskussionen: "Sie sagt zwar immer, sie ist 25. Aber schon seit zehn Jahren ist sie 25", ätzte etwa Yvonne Woelke (46) im Interview gegen Emmy.

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die Norddeutsche jetzt zu der Aussage – allerdings gewohnt kryptisch: "Was mein Alter angeht: Schon mit 15 Jahren war ich ein extrem schlaues Mädchen, das genau wusste, was sie will und wie sie dahin kommt."

Ob sie also tatsächlich noch 25 oder doch schon ein paar Jahre älter ist, das behielt sie für sich.

Dafür äußerte sie sich noch zu anderen Spekulationen: Denn in den sozialen Netzwerken teilten Fans zuletzt immer wieder Videos, die Emmy in früheren TV-Sendungen und unter anderem Namen zeigen ...