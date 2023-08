Emmy Russ teilt gegen Ex Udo aus: "Einfach hinterhältig"

Zwischen Emmy Russ (24) und Udo Bönstrup (28) herrscht Funkstille. © Fotomontage: Instagram/emmyruss, Instagram/udo

Das Paar trennte sich bereits Anfang 2022 bei "Temptation Island VIP". Nachdem sich die Blondine mit Verführer Diogo Sangre (27) lautstark in der Dusche vergnügte, gab ihr der Comedian vor laufender Kamera einen Laufpass.

Ihr Kriegsbeil hatten die beiden inzwischen eigentlich begraben - bis jetzt!

Die Krawall-Beauty ist sauer auf ihren Ex. Was genau passiert ist, erzählte sie ihren 250.000 Followern in einer Fragerunde auf Instagram.

Die Frage, ob sie noch Kontakt zu Udo habe, beantwortete die 24-Jährige mit einem klaren "nein, will ich auch nicht." Warum? Der Grevener soll sich bei ihr durchgeschnorrt haben!

Konkret soll der Entertainer ihr vorgeschlagen haben, ihre Vapes (E-Zigaretten) zu bewerben, die Emmy vertreibt. Sie habe zugestimmt und "ihm sofort ein Päckchen raus schicken lassen." Sogar Schokolade und Süßigkeiten legte sie dazu, "einfach aus netter Geste, man kennt sich ja", unterstrich sie ihre guten Absichten.