Emmy Russ völlig fertig: "Ich bin um mein Leben gerannt"

So seien unter anderem "Babys in Windeln auf der Straße rumgelaufen", führte die 24-Jährige fassungslos aus. Eines sei ihr da sofort klar gewesen: "Also wenn du so was in Spanien vorfindest, weißt du, du bist hier in der falschen Gegend gelandet", bekräftigte sie.

Dass die "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin eine neue Bleibe sucht, ist durchaus überraschend. Erst vor zweieinhalb Jahren kaufte sie sich ein luxuriöses 150-Quadratmeter-Penthouse in der spanischen Hauptstadt Madrid.