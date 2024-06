Emmy Russ von langjährigem Bekannten in eigener Wohnung beklaut

Emmy Russ veröffentlichte einen Ausschnitt, den ihre Überwachungskameras aufzeichneten. Anschließend erstatte sie offenbar Anzeige in einem spanischen Polizeirevier. © Screenshot/Instagram/emmyruss

Diese unerfreuliche Nachricht teilte das Reality-TV-Sternchen am Dienstag mit ihren rund 253.000 Followern in ihrer Instagram-Story.

"Wenn du dir live über die Überwachungskameras mit ansehen musst, wie ein Mensch, den du jahrelang kennst, dich in deiner Wohnung beklaut", fasste Emmy die Situation zusammen.

Dazu postete sie einen kurzen Clip, in dem sich wohl eine Person in ihrer Wohnung umsieht, und laut der Geräusche, die zu hören sind, Dinge verräumt oder über den Boden schiebt/zieht.

Da die 25-Jährige das Video vor der Veröffentlichung geblurrt hat, kann man dies allerdings eher erahnen, als das man tatsächlich etwas sehen könnte. Auch die Person verschwindet nach kurzer Zeit aus dem Blickfeld der Kamera. "Vertraut niemandem", warnte die 25-Jährige noch ihre Fans.

Was genau die unbekannte Person bei ihr entwendet haben soll, behielt die Wahl-Spanierin allerdings für sich. Auch den Dieb selbst wollte Emmy zunächst noch nicht exposen. "Ich erzähle euch bald vielleicht mehr und entlarve die Person. Einfach unfassbar", so die Blondine.

Bis 18 Uhr am heutigen Dienstag habe sie dem Dieb die Chance gegeben, ihre Sachen wieder zurückzugeben, erläuterte sie in einer späteren Story ihren Followern. "Es ist nicht passiert, also welcome to hell", postete sie offenbar direkt aus einem spanischen Polizeirevier.