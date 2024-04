10.04.2024 21:34 Emmy Russ warnt Walentina Doronina: "Nicht, dass dein Traum zum Albtraum wird!"

Von Luisa Buck

Hamburg/Spanien - Wird Reality-TV-Girl Emmy Russ (24, "Temptation Island VIP") schon bald gegen die Influencerin Walentina Doronina (23, "Ex on the Beach") in den Ring steigen? Walentina Doronina (23, l.) forderte Emmy Russ (24) heraus. Doch kommt es wirklich zum Kampf? © Screenshot/Instagram/walentinadoroninaofficial, emmyruss (Bildmontage) In einem aktuellen Instagram-Reel machte die 24-Jährige ihrer Konkurrentin jetzt zumindest eine klare Ansage. Nachdem Walentina im vergangenen Jahr in einem Interview am Rande des Fame-Fighting-Events mit ihrem Freund Can Kaplan (27) angedeutet hatte, dass sie gegen Emmy Russ antreten würde, erklärte die Angesprochene nun: "Glückwunsch! Dein Idol nimmt die Herausforderung gegen dich an!" Und weiter betonte Emmy äußerst selbstsicher: "Fang am besten jetzt schon an zu trainieren. Denn wir wollen ja nicht, dass dein Traum zum Albtraum wird!" Emmy Russ Fans finden: Dafür sollte Emmy Russ bei "Das große Promi-Büßen" sühnen Doch ob es wirklich zu einem Kampf der beiden kommen wird, steht von offizieller Seite aktuell noch gar nicht fest. "Wir werden sehen, was die Zeit bringt ...", hieß es dazu lediglich in der Story des Fame-Fighting-Accounts. Und Walentina Doronina reagierte auf die Kampfansage mit den Worten: "Mal sehen, ob ich dir eine zweite Chance gebe oder ob es wer anderes wird." Verbaler Schlagabtausch hat längst begonnen Dazu postete sie ein älteres Video von Emmy, wo diese noch mit Blick auf einen solchen Boxkampf erklärte: "Ich habe natürlich schon öfter die Anfrage bekommen, aber ich muss dazu sagen: Boxen, das ist was für Ghetto-Weiber." Für Walentina Grund genug, sie als "Mrs. Doppelmoral" zu betiteln. Und Emmy Russ? Die bezeichnet Walentina Doronina als ihr größtes Fangirl. "Also ich habe keine 100 Storys von dir auf meinem Handy gespeichert von vor über 2 Jahren, wie du von mir", schrieb sie und betonte, dass sie bereits als Kind Hochleistungssport betrieben habe. "Das Boxen wird mir genauso gut liegen", ist sie sich außerdem sicher. Ob die beiden am Ende wirklich in den Ring steigen werden, bleibt abzuwarten. Doch der verbale Schlagabtausch scheint gerade erst begonnen zu haben ...

Titelfoto: Screenshot/Instagram/walentinadoroninaofficial, emmyruss (Bildmontage)