Gigi Birofio enthüllt nach Box-Kampf: Er musste notoperiert werden!

Gigi Birofio (24, r.) hatte im Kampf gegen Can Kaplan (27) einige Treffer einstecken müssen. © IMAGO / Beautiful Sports

Vor wenigen Tagen hatte Gigi seinen mehr als 590.000 Instagram-Fans bereits in seiner Story berichtet, dass er seit dem Amateur-Kampf Probleme mit seiner Nase habe und daher zeitnah einen Arzt aufsuchen wolle.

Genauer war der ehemalige Dschungelcamper aber nicht auf seine Beschwerden eingegangen - bis jetzt!

So meldete sich Gigi am Mittwochabend mit einer neuen Story bei seinen Anhängern, in der er unübersehbar eine Nasenschiene trug und zunächst erklärte, dass er seinen Plan, einen Arzt zu konsultieren, inzwischen in die Tat umgesetzt habe.

Die Diagnose war dann jedoch weniger schön, denn der Mediziner erklärte dem 24-Jährigen, dass er sich umgehend einer Not-Operation unterziehen müsse. Wie der Stuttgarter nämlich erst jetzt offenbarte, war er am 4. November bereits (buchstäblich) angeschlagen in den Ring gestiegen und hätte in seinem Zustand wohl eigentlich gar nicht antreten dürfen.

"Jetzt kann ich's ja sagen, der Kampf ist ja eh schon vorbei", begann der Reality-Star nun also und erklärte: "Eine Woche vor dem Kampf war meine Nase schon kaputt. Ich hatte eine Nasenfraktur."