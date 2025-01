Emmy Russ über wahres Alter: "Ist euch das nicht peinlich?"

Vor allem bei TikTok häufen sich derzeit auch Kommentare, in denen Follower zu wissen meinen, dass Emmy bereits im vergangenen Jahr ihren 30. Geburtstag gefeiert habe. Einige behaupten, früher mit ihr in einer Klasse gewesen zu sein.

In dem Videoausschnitt von "Undressed" ist Emmy fast nicht wiederzuerkennen. © Screenshot/YouTube/dej8vu (Bildmontage)

Die Influencerin erklärte nun aber, dass sie zu dem Zeitpunkt tatsächlich erst 16 oder 17 Jahre war.

Denn: "Mit 15 Jahren war ich schon ein sehr schlaues Mädchen, das wusste, was sie will und wie sie dahin kommt. Sind denn alle so dumm und verstehen nicht, was damit gemeint ist!?", so die Norddeutsche.

Schon als Teenager habe sie gewusst, dass sie einmal berühmt werden wolle. Deshalb habe sie sich einfach älter gemacht, als sie tatsächlich war.

Auch die Aussagen ihrer vermeintlich ehemaligen Klassenkameraden dementierte Emmy entschieden: "Es kommen immer Leute, die sagen, mit der war ich in einer Klasse und eigentlich ist sie so und so alt. Und dann gehe ich auf deren Profile und ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Ist euch das nicht peinlich?"