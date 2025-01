"Fake-Paar": Sind Peter Klein und Yvonne Woelke längst getrennt?

Emmy Russ (25, l.) geriet schon bei "Forsthaus Rampensau" mit Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57, r.) aneinander. © Joyn

"Ich wollte jetzt einfach mal 'ne Information droppen. Weil die beiden sich ja grade so krass blamieren, dachte ich mir: Ich blamiere die noch mal so richtig", begann Emmy am Wochenende ein Statement in ihrer Instagram-Story.

Dass die drei keine Freunde sind, wurde zuletzt in der aktuellen "Forsthaus Rampensau - Germany" Folge deutlich. Dort gerieten Emmy und Peter wegen einer Kleinigkeit aneinander und beschimpften sich gegenseitig als "Alter Sack" bzw. als "Rotzgöre".

Ausschnitte der Szene veröffentlichten Peter und Yvonne in ihren jeweiligen Instagram-Storys. "Unser Fake-Pärchen ist ja so obsessed mit mir", schlussfolgerte daraufhin Emmy. "Die machen ja nonstop Storys über mich."

Im Gegenzug wolle sie nun endlich klarstellen, dass Peter und Yvonne eigentlich niemals zusammen waren und dementsprechend auch aktuell kein Paar sein. "Das wird Y. auch gar nicht bestreiten können, weil es in wenigen Wochen auch so publiziert wird", so Emmy. Sie wisse davon, dass Yvonne schon bald in einer weiteren und bereits seit Monaten abgedrehten Reality-TV-Show zu sehen sei, in der sie dann sogar selbst erklären werde, Single zu sein.

"Wieso tun die dann bis heute so, als wären sie zusammen? Wie kann das denn sein?", fragte Emmy dazu ihre Fans mit einem süffisanten Lächeln.