Für Emmy Russ ist Geld alles: "Ist unfassbar wichtig, um glücklich zu sein"

Die 23-jährige Emmy blickt allgemein auf eine Vergangenheit zurück. © Screenshot/Instagram/emmyruss

Vielleicht. Denn Emmy beschreibt sich selbst als egoistisch und als Einzelgängerin. Das hänge damit zusammen, wie sie aufgewachsen ist, vermutet die Wahlspanierin im RTLZWEI-Interview. "Ich glaube, das ändert sich auch einfach nicht mehr."

Die 23-Jährige blickt nach eigenen Angaben auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Sie sei von ihrer Mutter verlassen und ihretwegen in ein Heim gekommen. Inzwischen hätte sie wieder ein gutes Verhältnis zu ihr.

"Aber klar, da sind Wunden in meinem Herzen, die einfach natürlich niemals heilen werden und ich kann ihr mittlerweile natürlich nicht mit der Liebe in die Augen schauen wie vor dem Ereignis", sagt Russ.

Besonders stolz sei sie darauf, was sie jetzt schon alles erreicht habe, so die selbstbewusste 23-Jährige. Sie sitze nicht an einer Kasse und arbeite für den Mindestlohn, sondern besitze ein dreistöckiges Haus, ein hochwertiges Auto, ein Vape-Business ...

Laut der erfolgreichen Influencerin mache Geld - anders als viele andere wohlhabenden Menschen gerne betonen - glücklich. Das stelle sie sogar vor die Liebe und auch vor ihren bei den Dreharbeiten in Thailand noch aktuellen Freund Christian Jerez (34). "Es ist einfach unfassbar wichtig, um glücklich zu sein."

Dass die 23-Jährige zwischenzeitlich nicht mehr mit dem ebenfalls dank Reality-TV bekannt gewordenen Spanier zusammen ist, ist bekannt.