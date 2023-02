Plötzlich wieder Single! Emmy Russ bestätigt Liebesaus

Hamburg/Dubai - Männerwelt aufgepasst! Reality-TV-Star Emmy Russ (23, "Promi Big Brother") und ihr Freund Christian Jerez (34) haben sich getrennt. Dies gab die gebürtige Hamburgerin am Freitag bekannt.

Emmy Russ (23) und Christian Jerez (34) geben auf Instagram ihr Liebesaus bekannt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/emmyruss, Screenshot/Instagram/cristianjerezz

Emmy, die sich derzeit in Dubai aufhält, erklärte sich am Morgen dazu auf ihrem Instagram-Kanal. "Ich versuche, es so kurz und knapp wie möglich zu halten", begann die 23-Jährige ihre Story sichtlich betroffen mit Haarband und Augenpads im Gesicht, um dann die Katze aus dem Sack zu lassen. "Ich und Christian haben uns getrennt."

Nach rund eineinhalb Jahren zog das Paar einen Schlussstrich unter die Beziehung, die immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt war. Bereits kurz nach der Bekanntgabe ihrer Liebe gab es Gerüchte, Emmy und Christian hätten sich bereits wieder getrennt.

Offiziell kam es dazu erst jetzt. "Schon seit längerer Zeit war es schwierig, die Beziehung aufrechtzuerhalten", gab der Reality-Star zu.

Ihre Follower hatten in letzter Zeit schon eine Vorahnung gehabt, wie Emmy verriet. "Es war die mit Abstand meist gestellte Frage", sagte sie und stellte noch einmal klar. "Ich habe keinen Freund mehr. Ich bin jetzt 'Single like a pringle'." Also hegt die Blondine derzeit auch keine Gefühle für einen anderen Mann.