So sieht Emmy Russ ohne Insta-Filter aus: Influencerin zeigt künftiges Ausweisfoto

Emmy Russ' (24) "richtig geiles Foto". © Screenshot/Instagram/emmyruss

Dieses teilte die 24-Jährige jetzt selbstbewusst mit ihren rund 251.000 Followern. Sind wohl viele Menschen mit ihren biometrischen "Verbrecherfotos" eher unzufrieden, freute sich die Influencerin über das Ergebnis.

Hintergrund sei, dass sie keinen Ausweis besäße, erklärte sie am Mittwoch. Da sie in ihrer Heimatstadt Hamburg war, wollte sie eigentlich die Gelegenheit nutzen, um ein neues Dokument im Bürgeramt zu beantragen.

Nicht, dass sie auch ohne weiterhin klarkäme. "Ich kann auch ohne Ausweis weiterleben. Aber ich hätte schon gerne ein kleines, nettes Kärtchen", so Emmy.

Aufgegangen ist der Plan allerdings (erst mal) nicht. Da sie nicht mehr in Deutschland gemeldet sei, gestaltete sich das Vorhaben entsprechend komplizierter als angenommen. "Leider ist das nicht möglich, also erst mal nicht."

Aber immerhin konnte sie einen Erfolg vermelden. Ihr künftiges Foto für den Ausweis sei gelungen. Oder, wie Emmy es selbst formulierte: "Ich hab ein richtig geiles Foto gemacht. Das muss ich euch zeigen", prahlte die Blondine.

"Wie kann man so geil sein? Und so hübsch?", schrieb sie. Und dazu: "No filter needed" (Kein Filter nötig).