Emotionales Gedenken bei den Oscars: "Ich vermisse ihn mehr denn je"

Los Angeles (USA) - Bei der 98. Oscarverleihung spielten nicht nur die Preisträger eine Rolle. Besonders emotional wurde es beim Gedenken an die verstorbenen Hollywood-Stars.

Billy Crystal (78) präsentierte eine Hommage an Rob Reiner und Michelle Singer während der Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Traditionell widmet sich das In-Memoriam-Segment der Veranstaltung den Stars und Promis, die kürzlich oder im Laufe des vergangenen Jahres verstorben sind.

Sehr eindringlich war etwa der Abschnitt, der Rob Reiner (†78) gewidmet wurde. Reiner und seine Frau Michele Singer Reiner (†70) wurden im Dezember tot in ihrem Haus in Kalifornien aufgefunden - offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens.

Den Auftakt machte Billy Crystal (78) mit einer persönlichen Rede über den Regisseur und Schauspieler. Dabei wurden viele seiner Filme gewürdigt, darunter "This Is Spinal Tap", "Harry und Sally", "Stand By Me" und "Misery".

Dann strömten etwa 20 Schauspieler aus Reiners Filmen auf die Bühne, um Seite an Seite Aufstellung zu nehmen - ein ganz besonderer Moment.

Rachel McAdams (47) würdigte Filmikonen wie Claudia Cardinale (†87), Diane Ladd (†89), Catherine O'Hara (†71) und Diane Keaton (†79). "Glaubt mir, wenn ich sage, dass es keine Schauspielerin meiner Generation gibt, die nicht von ihrer absoluten Einzigartigkeit inspiriert und fasziniert ist", sagte McAdams über Keaton.