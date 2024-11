Aus für Uta Bresan! MDR stellt ihre beliebte Sendung ein

Damit endet nach fast 30 Jahren eine Ära - 2004 hatte Uta Bresan die Show von Carmen Nebel (68) übernommen. Seit der ersten Sendung 1995 wurden über 100 Shows produziert, bis zu dessen Auflösung 2020 tanzte in jeder Ausgabe das legendäre Deutsche Fernsehballett. "Musik für Sie" war Kult in der Schlagerwelt.

2004 übernahm die 59-Jährige die Sendung. © Stephan Malzdorf

"Tolle Menschen sind mir dabei begegnet. Viele Künstler haben mich mit ihren Hits besucht. Gemeinsame Aktion machten besonders viel Spaß. Und genau diese Mischung war es, die diese Show so erfolgreich, so besonders und so beliebt gemacht hat", bedauert Uta Bresan das Aus.

"Ich bin unglaublich dankbar für diese lange 'Musik für Sie'-Reise." Sie endet mit einer Quote von 7,1 Prozent - die Jubiläumssendung lockte im Sendegebiet nur 221.000 Zuschauer vor den Fernseher. Spitzenwerte von über einer halben Million TV-Fans wurden zuletzt 2020 erreicht.

Kleiner Trost für alle Fans von Uta Bresan: Die von ihr moderierte MDR-Sendung "Tierisch, tierisch" steht weiterhin auf dem TV-Programm.