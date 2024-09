"Single!" RTL-Moderatorin Jana Wosnitza verkündet Liebes-Aus!

Sind beide sportbegeistert, aber wohl zu beschäftigt: Kölner Haie Stürmer Maxi Kammerer (27) und RTL-Moderatorin Jana Wosnitza (30) gehen privat wieder getrennte Wege. © Bildmontage: Screenshot: Instagram/janawosnitza ; instagram/maxikammerer9

Auf Instagram antwortete die in Privatsachen oft einsilbige Wosnitza auf eine Follower-Frage nach ihrem Beziehungsstatus schlicht: "Ja, ich bin Single" und bestätigte damit die Trennung vom "Kölner Haie"-Stürmer Kammerer.

Aufgrund offenbar zahlreicher Nachfragen ihrer Fans betonte sie zudem, warum sie sich so lange nicht zu ihrem Beziehungsstatus geäußert hat. "Das war meine Entscheidung - und nicht, um Follower zu halten."

Dabei beließ es die Moderatorin dann auch und zeigte ihren Followern lieber mehr Content aus ihrer Arbeit. Seit vergangenem Jahr führt die 30-Jährige bei RTL als Moderatorin durch die Übertragungen der American Football Liga NFL.

An ihren vielen Terminen zu später Stunde, die meisten Spiele der NFL laufen wegen der Zeitverschiebung in Deutschland mitten in der Nacht, lässt sich ablesen, warum es wohl auf Dauer schwierig war, die Beziehung aufrechtzuerhalten.

Auch Maxi Kammerer (27) dürfte aktuell kaum Zeit haben, sich um private Dinge zu kümmern. Der 27-Jährige steckt mit den Kölner Haien mitten in der Vorbereitung für die anstehende Eishockey-Saison der DEL.