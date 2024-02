Nach Liebes-Outing: Zieht sich "Let's Dance"-Star Jana Wosnitza jetzt für den Playboy aus?

Jana Wosnitza (30) tanzt bei "Let's Dance" mit Vadim Garbuzov (36). © RTL / Stefan Gregorowius

Denn die Kombination von "Let's Dance" und dem US-amerikanischen Männermagazin hat mittlerweile Tradition. So zogen sich schon die Profi-Tänzerinnen Patricija Ionel (29, 2023) und Renata Lusin (36, 2022) sowie die Promi-Kandidatinnen Michelle (52, 2022) und Tanja Szewczenko (46, 2014) für den Playboy aus.

Auch in diesem Jahr wird ein Star der 17. Staffel das Cover der Zeitschrift zieren. Unter anderem soll es eine Anfrage für die gebürtige Kölnerin gegeben haben, die diesbezüglich auch eine Entscheidung getroffen hat.

"Ich habe mich dagegen entschieden. Das ist nicht wirklich was für mich", verriet die 30-Jährige gegenüber dem "Express". Wer das kommende Cover zieren wird, ist noch nicht bekannt.

Somit wird die NFL-Moderatorin nur sportlich weiterhin für Aufsehen sorgen können. Denn am morgigen Freitag steht die erste Entscheidungsrunde beim RTL-Tanzspektakel an. Gemeinsam mit ihrem Partner Vadim Garbuzov (36) will sich Jana für die nächste Folge qualifizieren.

Diesmal nicht mit dabei: ihr neuer Lebensgefährte Maximilian Kammerer (27).