Endlich krebsfrei! Jetzt hat Annemie Herren nur noch einen Wunsch

Köln - TV-Bekanntheit Annemie Herren (60) musste in ihrem Leben schon so manche Hiobsbotschaft verkraften. Nun hat sie verraten, was sie sich nach den anstrengenden letzten Jahren sehnlich wünscht.

Trotz Krebserkrankung war Annemie Herren (60) Teilnehmerin bei "Kampf der Realitystars 2024". © RTLZWEI

Zumal es nicht nur der Krebs war, der sie hat altern lassen. Denn die Kölnerin musste in ihrem Leben schon so manchen Schicksalsschlag verkraften: Ihre Mutter (†39) starb früh an den Folgen einer Brustkrebs-Erkrankung. Fortan schlüpfte die heute 60-Jährige für ihren jüngeren Bruder Willi (†45) in die Rolle einer fürsorglichen Mama.

2015 folgte der Krebs-Schock: Zwar versprachen ihr die Ärzte damals schon gute Heilungschancen und die Krankheit galt zwischenzeitlich sogar als besiegt. Doch 2021 musste sie die nächsten harten Rückschlage verkraften.

Erst wurde "Lindenstraße"-Darsteller Willi im April tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden, ehe nur einen Monat später auch ihr Vater Wilhelm nach langer Krankheit verstarb.

Und zu allem Überfluss bekam Annemie dann noch die traurige Nachricht, dass der Bauchspeicheldrüsen-Krebs bei ihr doch gestreut hat und sie sich einer weiteren Chemotherapie unterziehen muss.



Nun aber ist die Kölnerin nach fast zehn Jahren endlich wieder gesund! Und das will sie jetzt auch der ganzen Welt zeigen.