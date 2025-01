Endlich unter 100 Kilo: Ex-Dschungelcamperin Jolina erreicht Meilenstein

Die vergangenen Monate achtete sie ganz bewusst auf sich und ihren Körper und darauf, was ihr guttue. Dazu zähle auch ihr Sport - die Influencerin schmeißt sich regelmäßig in ihr Tennis-Dress - und dass sie versuche, sich anständig zu ernähren.

"Ich habe heute einen ganz persönlichen Erfolg mit euch zu feiern", freute sich die 32-Jährige am Montag in ihrer Instagram-Story. "Ich bin unter 100!", so die Influencerin und führte sogleich einen kleinen Freudentanz auf.

Jolina filmt sich dabei, wie sie mehrere Flaschen Alkohol in den Abfluss gießt. © Screenshot/Instagram/jolinamennen

Nicht, weil sie abnehmen wollte, sondern weil sie keinen gesunden Umgang mit der Alltagsdroge hatte.

"Ich habe erkannt, dass ich nicht mit Alkohol umgehen kann", erklärte die Bremerin kürzlich in einem YouTube-Video. Dabei sei nicht die Häufigkeit des Trinkens das Problem gewesen, sondern die Intensität, erklärte sie weiter. "Das hat Ausmaße angenommen, wo ich mich selber verloren habe."

In einem Reel, das sie am 16. Dezember auf Instagram veröffentlichte, können Follower ihr dabei zuschauen, wie sie etliche Flaschen Schnaps in den Ausguss schüttet. Im Hintergrund läuft dazu passend das Lied "Sober" der amerikanischen Sängerin Pink (45). Dazu schrieb sie kurz und knapp auf Englisch: "Goodbye alcohol, hello to myself."

Schon einmal war die 32-Jährige abstinent. Damals habe sie nach eigenen Angaben sieben Monate keinen Alkohol angerührt. Im Oktober, als sie ihre Alkohol-Beichte publik machte, hatte sie bereits wieder zwei Monate nicht getrunken.