Ex-GNTM-Model Enisa: "Ich habe gerade eine Identitätskrise"

Hamburg/Dubai - Die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Enisa Bukvic (29) hat nach eigenen Angaben eine "Identitätskrise". Aber warum?

"Und dann haben sie mir die Eigenschaften von Krebsmenschen mit einem Aszendenten im Skorpion vorgelesen, und das passt so gut zu mir. Deshalb ist meine Intuition immer auf dem Punkt, weil ich emotional sehr intelligent bin", so die 29-Jährige.

Für Enisa scheint jetzt klar zu sein: Sie ist Krebs. "Ich kannte meinen Aszendent nicht, weil ich mich mit diesen Dingen nicht beschäftige, und meine Freunde wollten das überprüfen und haben mir gerade mitgeteilt, dass ich kein Zwilling bin? Ich bin ein Krebs mit Aszendent Skorpion. Was?", erklärte sie nach dem Treffen.

"Das ist nicht lustig, ich bin ein Zwilling", versucht Enisa es noch. Zwar hört man noch eine der Freundinnen sagen: "Nein, du bist ein Zwilling plus Skorpion, das macht Sinn." (Vielleicht Ironie?)

"Mein ganzes Leben ist eine Lüge gewesen", so die 29-Jährige, die diese neue Erkenntnis während eines Treffens mit Freundinnen hart traf, wie eine weitere Story-Snippet zeigt. Im Hintergrund hört man diese laut lachen.

"Ich sitze hier gerade, und es geht mir gar nicht gut, ich habe gerade eine Identitätskrise", so die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story. Grund dafür ist ihr Sternzeichen, wie sie ihre Follower aufklärte.

Ein wenig geschockt scheint Enisa ob der neuen Information tatsächlich zu sein. Warum ihre Freundinnen allerdings auf die Idee kommen, dass ihr Sternzeichen Krebs sei, ist nur schwierig nachzuvollziehen.



Ein kleiner Blick in ein Horoskop verrät, dass Menschen, die zwischen dem 21. Mai und 21. Juni geboren wurden, als Zwillinge bezeichnet werden. Enisa passt da gerade noch so rein. Sie wurde laut TAG24-Information am 21. Juni geboren. Inwiefern das jetzt doch nicht stimmt, scheinen die Freundinnen des Models besser zu wissen. Enisa haben sie jedenfalls überzeugt.

Angemerkt sei: Astrologie wird als Pseudowissenschaft, nicht als Wissenschaft bezeichnet!